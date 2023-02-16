Ангел-охоронець 16 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за нинішній місячний день – 16 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Фаргас, або Саден: Ангел зцілення, Зберігач вологи Місяця, Геній справедливості.

Що дарує людям: вважається, що у владі Фаргаса-Садена розтоплювати лід і гасити вогонь, якщо вони загрожують людському життю, він може позбавляти зайвих турбот і клопотів, робити наше життя безтурботним – зрозуміло, наскільки це можливо. Дарує своїм підопічним такі якості характеру, як ніжність, чуйність, щирість, доброта та терпіння.

Про що його просити: жінки звертаються до Фаргаса-Садена з проханням про лікування суто жіночих недуг: вважається, що він може впоратися з будь-якою – навіть найтяжчою – хворобою, яка має стосунок до жіночих репродуктивних органів. Ще один – особливо важливий у наш час – момент, у якому може допомогти наш ангел-охоронець: звільнення від неволі – полону чи ув'язнення. Йому треба молитися тим, чиї рідні – сини, чоловіки, онуки чи брати – потрапили в полон і силоміць утримуються в неволі. Вважається, що Фаргас-Саден здатний здолати ворогів і врятувати близьку людину, якщо, звичайно, його про це попросити – сам він навряд чи дізнається про тих, кому потрібна допомога.

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