Ангел-охоронець 17 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за нинішній місячний день – 17 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією, його треба шукати в місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря також має свого ангела-охоронця – того дня, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангел-охоронець нинішньої місячної доби – Гасар, він же Матер: Тріумфатор, Переможець і Мрійник.

Що дарує людям: вважається, що він дозволяє вийти переможцем із найскладніших ситуацій – для цього необхідно молитися йому та завжди тримати біля себе його знак-амулет.

Про що його просити: допомагає жінкам у дні, коли, як то кажуть, вирішується їхня доля. Вона закінчує навчальний заклад або влаштовується на роботу, чекає на освідчення або виходить заміж, народжує дитину або розлучається з чоловіком – у будь-якій ситуації Гасар-Матер може допомогти, залагодивши все на краще. Також він приносить популярність – і навіть славу – людям, які про них мріють: передусім йдеться про людей мистецтва, спортсменів і, звісно, політиків. У день, коли Гасар-Матер, як сьогодні, панує над світом, до нього необхідно звертатися з проханнями, про які йдеться вище.

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