Ангел-охоронець 19 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за нинішній місячний день – 19 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією, його треба шукати в місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря також має свого ангела-охоронця – того дня, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Освада, або Видаш – Король зворотної сторони Місяця, Ангел новизни й оновлення, Князь темряви.

Що дарує людям: незважаючи на грізне ім'я Князя темряви, вважається найприязнішим і наймиролюбнішим у плеяді місячних ангелів. Захищає своїх підопічних від сил зла в будь-якому їхньому прояві – як земного, там і позаземного походження. Сила Освади-Видаша полягає в тому, що він, по-перше, щиро хоче допомогти стражденним, а по-друге, добре знає звички сил мороку і злих людей, тому йому легко з ними впоратися.

Про що його просити: до Освади-Видаша звертаються ті, хто втрапив у біду і зневірився отримати допомогу від людей – як друзів та родичів, так і державних інстанцій. Допомагає він і людям, які зіткнулися з проблемами, що походять від потойбічних сил: можливо, матеріалісти заперечуватимуть, але небезпека від цього меншою не стає, тож завжди потрібно знати, чиєю підтримкою заручитися.

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