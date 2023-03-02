Ангел-охоронець 2 березня: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 2 березня, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Белом (або Норот), якого також називають Ангелом південного неба, Союзником і соратником Гіменея, Сюзереном країни троянд.

Що дарує людям: як випливає з його титулів, Белом відповідає за кохання і шлюб – він допомагає самотнім людям знайти одне одного, а потім з'єднує люблячі серця у міцні союзи. Він може знайти долю людини в найвіддаленішому куточку земної кулі і зробити все для того, щоб вона з нею зустрілася. Також Белом робить жінок привабливими в очах протилежної статі – він наділяє їх привабливістю, шармом, сексуальністю, красою – зовнішньою та внутрішньою.

Про що його просити: до Белома не тільки можна, але й потрібно звертатися тим, хто досі не знайшов своєї другої половинки, ангел обов'язково допоможе їм знайти спочатку кохання, а потім і сімейне щастя. Щоправда, вогонь у почуттях та домашньому осередку людям доведеться підтримувати самим – ангел не може робити за них їхню "роботу". Белом також опікується матерями, особливо якщо вони виховують дітей наодинці, тому стикаються з безліччю труднощів – у його силах мінімізувати їх.

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