Ангел-охоронець 20 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 20 лютого, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангел-охоронець нинішньої місячної доби — Вадал, або Авдал, наші предки називали його Темним посланцем, Князем темного неба і Вісником перемог та удачі. Слово "темний" у титулах цього ангела присутнє не тому, що він має якийсь стосунок до сил зла, просто в день, коли він панує на небосхилі, там немає Місяця — він тільки зароджується, йдеться про так званий час Гекати.

Що дарує людям: вважається, що Вадал-Авдал може допомогти у будь-якій справі, навіть якщо на перший погляд здається, що здолати його неможливо, і йому до снаги протистояти будь-якому злу, що має репутацію непереможного. Жінкам ангел-охоронець дарує кмітливість, швидке мислення, спритність, вміння виплутуватися з будь-яких – навіть найнепрохідніших – ситуацій: про таких людей кажуть, що вони не проґавлять свого.

Про що його просити: як правило, Вадала-Авдала просять про отримання того, що належить людині за правом народження – наприклад, спадщини – але чим із якоїсь причини володіє інша людина. Ангел-охоронець цього дня, якщо добре попросити його, знайде можливість відновити справедливість.

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