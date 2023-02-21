Ангел-охоронець 21 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 21 лютого, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем цього місячного дня є Альвасар (або Вальсар), який вважається наймудрішим ангелом місячного неба. Його, як і покровителя минулої місячної доби, називають Князем темного небосхилу і темним посланцем — він теж панує на небі в один із днів Гекати.

Що дарує людям: обдаровує своїх підопічних гнучкістю та неординарністю розуму, умінням дивитися на традиційні речі під незвичайним кутом зору – таким, які не спадають на думку іншим людям. Він вчить як вмінню аналізувати факти, що надходять, відбирати потрібні і робити правильні висновки, так і знаходити виходи з будь-якої ситуації.

Про що його просити: до Альвасара, як правило, звертаються ті, хто втомився від невдач та програшів у різних сферах життя – ангел-охоронець допомагає їм перемогти.

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