Ангел-охоронець 22 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 22 лютого, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свій ангел-охоронець – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел — хранитель нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем цієї місячної доби є Сарго, його титули: Стрижень знаті, Владика третього хмарочоса, Прокуратор, Лорд.

Що дарує людям: людина, яка перебуває під її захистом, користується повагою оточуючих: її авторитет не піддається сумніву, а горезвісна громадська думка і тим більше осуд обходять його стороною. Також його хрещеникам повсюдно супроводжує везіння: у будь-яких конкурсах, кастингах та змаганнях вони незмінно посідають перше місце. Сарго дуже любить жінок: ту, що звернеться до нього за допомогою, він робить справжньою аристократкою – з відповідною статтею, манерами, вмінням вести себе в суспільстві, залучаючи до себе потрібних – та впливових – людей: допомагає зав'язувати цікаві знайомства та заводити солідні зв'язки.

Про що його просити: найчастіше Сарго просять про допомогу жінки, які страждають від так званих жіночих недуг – насамперед ті, хто з якоїсь причини не може мати дітей. Він може зробити те, що поки не під силу медицині – зробити справжнє диво.

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