Ангел-охоронець 23 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 23 лютого, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Гофус (або Фупрес), якого називають Тінню планети кохання Венери, Принцем кохання і Захисником зневірених душ — він відповідає за кохання і пристрасть.

Що дарує людям: вважається, що жінка, яка перебуває під заступництвом Гофуса, ніколи не буде самотньою: цей ангел допомагає серед величезній кількості людей знайти одного-єдиного – свою другу половинку, приворожити його та втримати біля себе на все життя. Дарує необхідні для цієї якості шарм, чарівність, чуттєвість, до того ж як у моральному, так і фізичному – еротичному плані.

Про що його просити: про допомогу Гофуса просять ті, хто втомився від самотності і вже не сподівається зустріти рідну душу: він – у буквальному значенні слова – приведе кохання і щастя в життя того, хто цього потребує.

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