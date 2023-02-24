Ангел-охоронець 24 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 24 лютого, і що він може нам подарувати.
У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".
Ангел-хранитель нинішньої місячної доби: ангелом нинішньої місячної доби є Усавель (або Рапель), який відповідає за матеріальний бік нашого життя. Носить титули Господаря місячних вітрів, Власника блакитної печери, Володаря багатств.
Що дарує людям: дарує своїм підопічним матеріальний добробут, талан у будь-яких справах та везіння. Заручившись його заступництвом, можна здобути перемогу у всіх починаннях професійної якості. Усавель дарує людині якості, що допомагають їй перемагати: дисциплінованість, самостійність, організованість, незалежність вміння поставити собі за мету і йти до неї, незважаючи на жодні перешкоди.
Про що його просити: до Усавеля звертаються перед початком нової – важливої – справи, яку ніяк не можна завалити. Він допомагає навести лад у документах, поставити перед собою правильну мету, розробити тактику та стратегію її досягнення і в результаті непогано заробити.
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