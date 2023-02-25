Ангел-охоронець 25 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 25 лютого, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем цього місячного дня є Елар (або Ловкор), який носить титули: Ангел шостого горизонту, Ратник ночі та Руйнівник перепон. Як правило, діє не сам – під його "командуванням" перебувають 32(!) легіони небесних воїнів.

Що дарує людям: робить людину, яка перебуває під її заступництвом, сильною, мужньою, вольовою, впевненою в собі та своїх силах, яка не боїться перешкод. Втім, Усавель сам готовий прибрати їх зі шляху, якщо вони хоча б потенційно можуть нашкодити людині, якою він опікується.

Про що його просити: до Усавеля найчастіше звертаються ті, хто збирається розпочати новий проєкт, але невпевнений у тому, що їм вдасться довести його до переможного кінця. Ангел-охоронець допомагає полегшити завдання та полегшує рух до поставленої мети. Часто підопічні Усавеля не тільки чудово дають раду зі своїм складним завданням, але й залишають свій слід в історії – стають великими людьми або потрапляють до Книги рекордів Гіннеса.

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