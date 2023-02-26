Ангел-охоронець 26 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання й бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 26 лютого, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією, його треба шукати в місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – того дня, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець сьогоднішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої доби є Арфед (або Фежала) – Первосвященник, Цілитель душ, Янгол совісті. Він пов'язаний із першим перетворенням Місяця – його переходом від молодика до першої чверті місячного циклу: це час його світлого та м'якого – неактивного – сяйва, яке не є агресивним для чутливих людей.

Що дарує людям: дає змогу отримати будь-які земні блага й багатства, причому зробити це чесним, а не шахрайським шляхом.

Про що його просити: до Арфеда звертаються в разі, коли існує можливість отримати, наприклад, завидну посаду або необхідну суму грошей, але є й інші претенденти, тому дуже важливо обійти їх на фінішній прямій. Можна просити його і про покращення матеріального благополуччя просто так – у вигляді манни небесної, але варто пам'ятати, що ангел-охоронець допомагає лише тим, хто сам докладає хоч якихось зусиль для досягнення мети.

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