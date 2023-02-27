Ангел-охоронець 27 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Федолам (або Дитол). Астрологи давнини називали його Принцем кам'яних володінь, Повелителем печерних жителів Місяця та Покровителем адвокатів.

Що дарує людям: робить людей проникливими – його підопічні можуть проаналізувати будь-яку ситуацію, встановити причинно-наслідкові зв'язки, знайти вигоду і, що важливо, отримати її з будь-якої ситуації. Наділяє їх почуттям гумору, що дозволяє дивитися на навколишній світ під оптимістичним кутом зору. Федолам також є покровителем людей творчих професій – він забезпечує їм необхідні для роботи креативність та натхнення.

Про що його просити: будучи покровителм адвокатів, Федолам і сам по суті своїй є адвокатом тих, хто потребує захисту: до нього звертаються люди, яких несправедливо звинуватили у чомусь. До того ж ідеться необов'язково про судові позови – найчастіше це стосується пліток, наклепання, ошуканства та брехні, з якими хоч раз у житті стикався кожен із нас. Федолама просять позбавити переслідування, уберегти від небезпек і неприємностей, що він успішно і робить – якщо, звичайно, до нього звернутися: ті, хто перебуває під його захистом, можуть не побоюватися зла – ні реального, ні інфернального.

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