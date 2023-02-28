Ангел-охоронець 28 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 28 лютого, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Амас (або Юмас), який носить титули Володаря дев'ятого піднебесся, Ангела чистих душ, Автора дитячих сновидінь та Стража маленьких дівчаток.

Що дарує людям: Амас очищає душі людей, включаючи найзапекліших грішників, якщо, звичайно, вони – або їхні родичі – відчують, що потребують цього. Він також дарує творчі здібності та креативні ідеї людям, професія чи хобі яких цього вимагають, а також схильність до наук – як точних, так і гуманітарних.

Про що його просити: насамперед до Амаса потрібно звертатися маленьким дівчаткам у всьому світі: ангел оберігає їх від будь-яких небезпек, виконує їхні бажання та дарує подарунки – головне, його про це попросити, а також влаштовує сюрпризи. Не залишає Амас поза увагою і батьків: він допомагає вирішити проблеми, що виникають із дітьми, і створює всі умови для щасливого материнства та батьківства. Просять ангела і про душевний спокій та емоційну рівновагу, що особливо важливо в переламні історичні моменти, коли людина почувається особливо слабкою та беззахисною перед зовнішніми обставинами. Оскільки щасливих змін у такі часи доводиться очікувати довго, необхідно мати філософський погляд на речі, про що слід просити Амаса.

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