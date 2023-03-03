Ангел-охоронець 3 березня: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 3 березня, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішнього місячного дня є Ломадор (або Дорол), який має титули Творця, який випереджає час, Ангела години, яка настає, і Покровителя новаторів і шукачів.

Що дарує людям: наші предки вважали, що він вміє розширювати час і простір, даруючи людям, якими опікується, небачені досі можливості.

Про що його просити: частіше за інших до Ломадора звертаються захоплені своєю справою вчені та дослідники, яким для їхньої роботи катастрофічно не вистачає часу – ангел допомагає їм усе встигати. Допомагає він і в бізнесі: тим, у кого він уже є, забезпечує його стабільний розвиток, а тим, хто поки що не відкрив свою справу, але дуже хоче, допомагає це зробити. Оскільки діяльність Ломадора пов'язана з часом, він допомагає жінкам зберегти зовнішню молодість на максимально тривалий час.

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