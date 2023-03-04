Ангел-охоронець 4 березня: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 4 березня, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом нинішньої місячної доби є Оргус (або Паргус), астрологи присвоїли йому титули Вершника ранкової зірки, Покровитель північних вершин та Вірний друг.

Що дарує людям: наділяє людей, якими опікується, такими якостями, як комунікабельність, доброзичливість, оптимізм і почуття гумору, що робить їх центром уваги в будь-якому суспільстві. Зміцнює будь-які – любовні, дружні чи сімейні – земні союзи, посилає вірних друзів. Також дарує людині міцну, стійку психіку, силу волі, добру пам'ять та вміння логічно мислити.

Про що його просити: до Оргуса рекомендується звертатися людям, чия робота пов'язана з безпосереднім спілкуванням із людьми – наприклад, журналістам чи торговим працівникам: завдяки ангелу вони порозуміються з будь-якими – навіть дуже вибагливими – клієнтами чи співрозмовниками.

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