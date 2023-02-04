Ангел-охоронець 4 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день – 4 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день – 4 лютого? Що він може подарувати?

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Фаред — його вважають верховним ангелом повного місяця, зберігачем срібного сяйва супутника Землі. Його вигляд змінюється залежно від того, про що думає людина, що звертається до нього по допомогу, і що він хоче в результаті отримати.

Що дарує людям: всі якості характеру людини — як позитивні, так і негативні — Фаред збільшує в рази, тому, щоб не перетворитися на справжнього монстра, сьогодні необхідно обережно проявляти властивий кожному з нас негатив. Якщо ж людина має більше позитивних якостей, вона може стати справжнім зразком для оточення.

Також робить людей допитливими, дає розуміння того, де — в яких джерелах — можна знайти важливу інформацію і як нею краще користуватися. Фаред також наділяє нас завзятістю – аж до впертості – у досягненні поставленої мети, але тільки в тому разі, якщо людина дійсно хоче отримати те, що з нею пов'язане.

Про що його просити: з одного боку, виконує бажання та матеріалізує думки та мрії, з іншого – здатний розвіяти будь-які чаклунські чари, позбавити від пороблення і пристріту, про що його і слід просити. Також допомагає відновити постраждалу з якоїсь причини репутацію та відшукати будь-яку втрату – людей, тварин чи речей.

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