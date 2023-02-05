Ангел-охоронець 5 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією, його треба шукати в місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя – від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря також має свого ангела-охоронця – того дня, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Щоб задовольнити наші прохання та бажання, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день – 5 лютого – і що він може нам подарувати.

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Едор – господар світу тварин, хранитель третього неба.

Що дарує людям: робить людей сміливими, рішучими, впевненими у собі та своїх силах. Дарує вміння орієнтуватися в будь-якій життєвій ситуації та знаходити вихід із неї, навіть якщо на перший погляд вона здається безвихідною. Наділяє необхідними якостями тих, хто хоче зробити кар'єру в політиці та громадській діяльності (зрозуміло, в ідеальному сенсі цих слів) – робить їх наполегливими, справедливими, такими, що вміють думати не лише про себе, а й про інших, а також відстоювати їхні інтереси. Едор також позбавляє марних хвилювань, тривог і безсоння, спричиненого занепокоєнням щодо влаштування власного життя.

Про що його просити: захищає від будь-яких неприємностей, пов'язаних зі світом тварин, що особливо важливо для тих, хто вирушає на полювання чи сафарі. Допомагає в поїздках і подорожах, оберігаючи від різноманітних неприємностей, які можливі в дорозі, створюючи максимально сприятливі умови для пересування, тому до нього рекомендується звертатися тим, хто планує найближчим часом кудись їхати.

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