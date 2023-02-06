Ангел-охоронець 6 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день – 6 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Доркан — молодший ангел Землі, покровитель родючості. Його символ — виноградна лоза, яка "вмирає" щоосені і відроджується до життя щовесни.

Що дарує людям: робить людину хороброю, відважною, сміливою і водночас скромною, доброю і дисциплінованою. Обстоює ліберальні цінності та вміння широко дивитися на речі, терпіння та терпячість. Дарує надію і вміння очікувати хороших звісток, не впадаючи у відчай і не впадаючи в засмучення і песимізм. Також нагороджує стійкістю та гнучкістю, вмінням пристосовуватися до будь-яких обставин та довго перебувати поза зоною комфорту.

Про що його просити: насамперед до Доркана звертаються вагітні жінки, які незабаром чекають на появу на світ дитини — вони просять його про вдалі пологи і подальшу щасливу долю для свого малюка. Також його можна і потрібно просити про допомогу в будь-якій, здавалося б, непроглядній ситуації – він показує, що є світло наприкінці тунелю.

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