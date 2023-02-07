Ангел-охоронець 7 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день – 7 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – того дня, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел — хранитель нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Канфаель – він носить імена Третього ангела кохання, Шукача та Нічного мандрівника.

Що дарує людям: робить людину стійкою і цілеспрямованою – ті, хто перебуває під його заступництвом, завжди точно знають, чого хочуть від життя і як досягти бажаного. Канфаель також наділяє людей такими якостями, як скромність, душевність, щирість, прихильність до інших людей, уміння слухати та чути оточення, його підопічні – чудові співрозмовники, чуйні та співчутливі.

Про що його просити: передусім Канфаеля просять про вдалий шлях, особливо якщо значну його частину доведеться зробити вночі – цей ангел охороняє мандрівників, не дає їм потрапити у складні та небезпечні ситуації. Він також приводить у життя людини добрих друзів та солідних покровителів, протекція яких допомагає досягти будь-яких професійних вершин. Канфаель дарує вміння розпізнавати брехню – ті, до кого він ласкавий, ніколи не стануть жертвою ошуканства.

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