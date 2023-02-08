Ангел-охоронець 8 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день – 8 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свій ангел-охоронець – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Фелам, або Сомен, — Дух обіцянок, Володар компромісів і Ангел темної долини.

Що дарує людям: забезпечує людей, які перебувають під його заступництвом, якостями, необхідними для успішної та плідної роботи: старанністю, наполегливістю, вмінням не пасувати перед труднощами. Також дарує натхнення, яке, своєю чергою, допомагає створити справжні витвори мистецтва та вміння читати знаки, які посилають Всесвіт і доля.

Про що його просити: Фелама, як правило, просять про примирення з людьми, сварка з якими переживається дуже болісно – родичами, коханими чи найкращими друзями, а також про запобігання будь-яким конфліктам – як в особистому, так і в професійному житті. Цей ангел сприяє новим починанням – завдяки його заступництву вони реалізуються легко та швидко.

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