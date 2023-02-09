Ангел-охоронець 9 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день – 9 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свій ангел-охоронець – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Ламас, або Малар, – найнезалежніший із небесних стражів, який носить імена Управитель планети Гайтарх, Майстер дзеркал і тінь місячного дзеркала. Наші пращури вірили, що він має очі кольору неба, а з Місяцем був пов'язаний ще тоді, коли він не залежав від земного тяжіння і вільно пересувався в космічному просторі.

Що дарує людям: Ламас найсильніше впливає на жінок, які з'явилися на світ цього дня – він дарує їм волелюбний дух, незалежний розум, самостійність у вчинках та вміння не звертати уваги на так звану громадську думку.

Про що його просити: Ламаса прийнято просити про відновлення справедливості: до нього звертаються ті, кого незаслужено образили, якщо вони не мають надії довести свою правоту чи невинність у земних інстанціях.

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