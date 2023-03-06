Ангели-охоронці дня від 6 до 13 березня: що вони нам принесуть і про що їх потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація". Які ангели захищатимуть нас від 6 до 13 березня?

6 березня. Фаред – виконує бажання

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби — Фаред, або Ковас: Верховний ангел повного місяця, Зберігач срібного сяйва супутника Землі. Виконує бажання та матеріалізує думки та мрії, здатний розвіяти будь-які чаклунські чари, позбавити від псування і пристріту, про що його і слід просити. Також допомагає відновити постраждалу з якоїсь причини репутацію та відшукати будь-яку втрату – людей, тварин чи речі.

7 березня. Едор – захищає від неприємностей

Ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Едор, або Зенор, – Господар світу тварин, Зберігач третього неба. Захищає від будь-яких неприємностей, пов'язаних зі світом тварин, що особливо важливо для тих, хто вирушає на полювання чи сафарі. Допомагає у поїздках та подорожах, оберігаючи від різноманітних неприємностей, які можливі у дорозі, створюючи максимально сприятливі умови для пересування, тому до нього рекомендується звертатися тим, хто збирається найближчим часом кудись їхати.

8 березня. Доркан – допомагає вагітним жінкам

Ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Доркан, або Недо, — Молодший ангел Землі, Покровитель родючості. Його символ — виноградна лоза, яка "вмирає" щоосені і відроджується до життя щовесни. До Доркана звертаються вагітні жінки, які незабаром очікують появи на світ дитини — вони просять його про вдалі пологи і подальшу щасливу долю для свого малюка.

9 березня. Канфаель – охороняє у дорозі

Ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Канфаель, або Фель, – він носить імена Третього ангела кохання, Шукача та Нічного мандрівника. Канфаеля просять про вдалий шлях, особливо якщо значну його частину належить зробити вночі – цей ангел охороняє мандрівників, не дає їм потрапити у складні та небезпечні ситуації. Він також приводить у життя людини добрих друзів та солідних покровителів, протекція яких допомагає досягти будь-яких професійних вершин.

10 березня. Фелам – допомагає уникнути конфліктів

Ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Фелам, або Сомен, – Дух обіцянок, Володар компромісів та Ангел темної долини. Фелама, як правило, просять про примирення з людьми, сварка з якими переживається дуже болісно – родичами, коханими чи найкращими друзями, а також про запобігання будь-яким конфліктам – як в особистому, так і в професійному житті. Цей ангел сприяє новим починанням – завдяки його заступництву вони реалізуються легко та швидко.

11 березня. Ламас – відновлює справедливість

Ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Ламас, або Малар, – найнезалежніший із небесних охоронників, який носить імена Управитель планети Гайтарх, Майстер задзеркалля та Тінь місячного дзеркала. Ламаса прийнято просити про відновлення справедливості: до нього звертаються ті, кого незаслужено образили, якщо вони не мають надії довести свою правоту чи невинність у земних інстанціях.

12 – 13 березня. Асфер – захищає від підлості та зради

Ангелом цієї – 21-ї місячної доби, яка триватиме майже два календарні дні – місячної доби є Асфер, або Ферсас, – Ангел-руйнівник, Полонитель юних сердець, що відповідає за яскравість місячного сяйва. До Асфера звертаються по допомогу ті, хто страждає від чужих підлості та зради.

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