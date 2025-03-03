Астрологиня назвала знаки зодіаку, які пізно знаходять своє кохання

За наявним стереотипом кохання треба зустрічати в молодості, а потім все життя жити в любові та злагоді.

Незважаючи на те, що останнім часом цей шаблон у нашій свідомості похитнувся, а шукати і знаходити своє кохання можна протягом усього життя, проте є люди, які – як би вони того не хотіли – не можуть це зробити в першій половині життя. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які пізно знаходять своє кохання.

Діва

Діви надто перебірливі – розглядаючи претендентів буквально під мікроскопом, вони постійно чимось незадоволені. Цікаво, що пошуки кохання всього життя не заважають представникам знака заводити численні романи, які зазвичай нічим не закінчуються.

Терези

Терези відчувають серйозні труднощі під час вибору навіть між двома об'єктами, а, враховуючи їхню велелюбність, вони постійно опиняються в ситуації, коли їм потрібно зупинитися на чомусь одному. Але, навіть якщо їм це вдається, вони одразу починають сумніватися, і так – до нескінченності.

Водолій

Водолії зазнають труднощів у пошуках другої половинки через те, що... самі не знають, чого хочуть. Сьогодні вони малюють у своїй уяві один образ, завтра – інший, а післязавтра – третій. Тільки у другій половині життя, заспокоївшись, вони нарешті усвідомлюють, кого шукали.

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