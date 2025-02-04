Астрологиня назвала найнетактовніші знаки зодіаку

У тому, що почуття такту властиво далеко не всім, ніхто з нас не сумнівається.

Звичайно, за бажання його можна навчитися або хоча б стримувати себе у висловлюваннях, воліючи промовчати замість того, щоб сказати щось образливе для свого співрозмовника. Але є серед нас і ті, хто не вважає такі неприємні слова недопустимими, і тому охоче вживає їх. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які поняття не мають про почуття такту.

Стрілець

Стрільці – нетактовний знак зодіаку: вони можуть зморозити таке, що людина, до якої вони зверталися, довго приходитиме до тями. Виправданням їм служить той факт, все це вони роблять не навмисно, а коли розуміють, як не мали рацію, страшенно бентежаться і перепрошують.

Діва

Діви роблять нетактовні зауваження навмисно – до того ж, винятково через шкідливість характеру: ось не подобається їм співрозмовник, то чому б не вколоти його. А якщо їх спитають, навіщо вони образили людину, представники знака «прикриються» добрими намірами: мовляв, просто сказали правду.

Овен

Овни часто страждають від своєї запальності: їм так хочеться якнайшвидше відповісти кривднику — або на те, що вони вважають образою, що вони не дають собі часу подумати над тим, що кажуть: спочатку випалять, і тільки потім до них дійде, що, власне, вони бовкнули.

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