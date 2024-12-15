Астрологиня назвала знаки, які є природженими психологами

На запитання, до кого потрібно звертатися у складних життєвих ситуаціях – до подруги чи психолога – всі відповідають по-своєму.

Але в кожної з нас, напевно, є подруга, яка набагато перевершить будь-якого дипломованого психолога, оскільки якості її характеру дозволяють перейнятися чужим болем, як своїм власним, а заразом і дати цінну пораду. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які є природженими психологами.

Близнята

Близнята, незважаючи на легковажне й поверхневе ставлення до життя, дивляться вглиб будь-якої ситуації, тому завжди знайдуть слова, щоб не лише заспокоїти, а й запропонувати варіант вирішення важливої проблеми – до них обов'язково потрібно дослухатися.

Терези

Терези не просто поспівчують тому, хто прийде до них поплакатися в жилетку, а й допоможуть розібратися в поточній ситуації, "розклавши" її на складники. Як результат, стане зрозуміло, що перейматися нема чим, а скоєні помилки легко можна виправити.

Риби

Риби, як ми знаємо, наймилосердніший знак зодіаку, тому тим, кому необхідне співчуття, потрібно звертатися саме до них: вони й у становище увійдуть, і навіть поплачуть разом з тим, хто прийшов до них на умовний "сеанс". Щоправда, слушну пораду вони навряд чи дадуть – скажуть: "Вирішуй сама!".

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