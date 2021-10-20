Астрологиня називала знаки Зодіаку, які обожнюють море

Нам здається, що море мають любити все, але це не зовсім так — існує маса людей, які вважають за краще відпочивати в лісі, біля річки або в горах.

Але є і такі, хто — в буквальному сенсі — не може без нього жити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які обожнюють море.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки — водяний знак, тому не варто дивуватися тому, що для відпочинку вони вважають за краще водойми. На худий кінець їм підійде річка або озеро, але найбільше вони люблять море або океан — безмежна водна гладь заспокоює їх, особливо якщо поруч практично немає людей: так вони не тільки отримують задоволення від морського повітря, але і підживлюються вітальною енергією, яка необхідна їм для життя і роботи.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги, закінчивши черговий проект, з задоволенням їдуть перепочити тиждень десь біля теплого моря-океану, який в наш час доступний в будь-яку пору року. У представників знака немає особливих вимог до комфорту, який їх оточує: без п'ятизіркового готелю вони цілком можуть обійтися, а от море, сонце і пляж їм вкрай необхідні — втім, як і смачна і ситна, але невибаглива їжа, яка — хоча б на час — дозволить їм не думати про хліб насущний.

Риби (19.02 — 20.03)

Риби — ще один водний знак, який без своєї стихії не може жити за визначенням. Перевагу вони, зазвичай, віддають морю, до того ж, чим віддаленішим і глухішим виявиться місце, в якому вони перебувають, тим краще: на відпочинку вони вважають за краще тишу і спокій, так ніхто не заважає представникам знака віддаватися мріям. Єдине джерело шуму, до якого вони в такому випадку відносяться з розумінням, — це прибій, під який так добре мріється.

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