Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологиня називала знаки Зодіаку, які обожнюють море

Астрологиня називала знаки Зодіаку, які обожнюють море

Credits

Нам здається, що море мають любити все, але це не зовсім так — існує маса людей, які вважають за краще відпочивати в лісі, біля річки або в горах.

Але є і такі, хто — в буквальному сенсі — не може без нього жити. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки, які обожнюють море.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки — водяний знак, тому не варто дивуватися тому, що для відпочинку вони вважають за краще водойми. На худий кінець їм підійде річка або озеро, але найбільше вони люблять море або океан — безмежна водна гладь заспокоює їх, особливо якщо поруч практично немає людей: так вони не тільки отримують задоволення від морського повітря, але і підживлюються вітальною енергією, яка необхідна їм для життя і роботи.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги, закінчивши черговий проект, з задоволенням їдуть перепочити тиждень десь біля теплого моря-океану, який в наш час доступний в будь-яку пору року. У представників знака немає особливих вимог до комфорту, який їх оточує: без п'ятизіркового готелю вони цілком можуть обійтися, а от море, сонце і пляж їм вкрай необхідні — втім, як і смачна і ситна, але невибаглива їжа, яка — хоча б на час — дозволить їм не думати про хліб насущний.

Риби (19.02 — 20.03)

Риби — ще один водний знак, який без своєї стихії не може жити за визначенням. Перевагу вони, зазвичай, віддають морю, до того ж, чим віддаленішим і глухішим виявиться місце, в якому вони перебувають, тим краще: на відпочинку вони вважають за краще тишу і спокій, так ніхто не заважає представникам знака віддаватися мріям. Єдине джерело шуму, до якого вони в такому випадку відносяться з розумінням, — це прибій, під який так добре мріється.

Читайте також:

Наступна публікація