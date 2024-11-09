Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди і у всьому звинувачують лише себе

У складних життєвих ситуаціях нам властиво шукати відповідь на запитання: хто винен у тому, що трапилося?

І тут думки різних знаків зодіакального кола розходяться: одні схильні в усьому звинувачувати оточення, інші - злу долю, треті вважають, що у всьому винні лише вони самі. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди й у всьому звинувачують лише себе.

Скорпіон

Скорпіони, яких вважають найскладнішим знаком зодіаку, найсуворіше картають себе самих, навіть якщо свідомо ні в чому не винні. Ну, а якщо в їхній поведінці є хоча б найменша хиба, то їхньому самопаплюженню не буде межі — вони готові "гризти" себе нескінченно.

Рак

Раки – не найвпевненіший у собі знак, і саме ця якість змушує їх звинувачувати себе навіть там, де винні зовсім інші люди. До того ж, часто вони занапащають себе настільки сильно, що самі починають вірити: все сталося саме через помилку, яку вони зробили.

Козоріг

Козороги звикли все тримати під контролем, тому коли щось відбувається без їхнього відома, вони почуваються винними: не простежили, не перевірили, не врегулювали. Представники знака не розуміють – чи не хочуть розуміти – що беруть на себе функції вищих сил.

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