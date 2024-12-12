Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не вистачає самоповаги

Самоповага — почуття, коли людина гідно оцінює себе, свої особисті здібності і, як наслідок, досягнення — потрібна всім.

Ось тільки в одних вона буквально зашкалює, а інші зовсім її позбавлені, що не найкращим чином відбивається на всіх сферах їхнього життя – роботі, фінансах, спілкуванні з оточенням. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не вистачає самоповаги.

Козоріг

Козороги намагаються довести, що гідні більшого, ніж одержують від долі та суспільства. Їм здається, що ніхто не бачить їхніх чудових якостей, а через це падає і їхня повага до самих себе – до речі, саме її вони намагаються повернути за допомогою свого горезвісного трудоголізму.

Скорпіон

Скорпіони, яких вважають хейтерами у спілкуванні, ще більш токсичні стосовно самих себе: представники знака буквально «з'їдають» себе зсередини за найменший крок, який здається їм неправильним, але варто їм хоч трохи підвищити планку самоповаги, як життя починає налагоджуватися.

Терези

Терези як знак зодіаку, що коливається, рідко ставляться до себе однаково навіть протягом одного дня. Якщо зранку вони впевнені, що багато в чому перевершують все і вся, то вже надвечір їм здається, що вони негідні хорошого ставлення, а істина, як завжди, перебуває посередині.

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