Астрологиня назвала чоловіків-тиранів за знаком зодіаку

Чоловік мрії, на думку кожної жінки, повинен мати свої якості, важливі лише для неї.

Але навряд чи хтось хоче бачити поруч із собою токсичну людину, що триматиме під постійним контролем життя жінки, яка перебуває поряд, і вказувати їй, що і як вона повинна робити. Проте ймовірність, що називається, нарватися на такий екземпляр дуже висока. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків-тиранів за знаком зодіаку.

Телець

Тельці палкі й чуттєві, що приваблює до них представниць протилежної статі, але коли стосунки входять у нову стадію, пов'язану зі спільним життям, вони розуміють, що бути завжди поруч з представником знака, який постійно нав'язує свою волю – не найлегше завдання.

Діва

Діви зазвичай досконалі у всіх розуміннях, і в цьому не було б нічого поганого, якби вони не "ліпили" щось схоже на себе з людини, яка перебуває поруч. У способах, що дозволяють їм цього досягти, представники знака не соромляться, і витримати це можуть не всі.

Терези

Терези, найімовірніше, обуряться, побачивши себе в списку тиранів, і цілком даремно це зроблять. Астрологи недарма говорять про них як про "залізні руки в оксамитових рукавичках": змушуючи інших діяти відповідно до своїх бажань, вони діють м'яко, але завжди домагаються свого.

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