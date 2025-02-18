Астрологиня назвала чоловіків, яким потрібна дружина-мати

Прийнято вважати, що чоловіки обирають за дружину жінок, які – як зовні, так і внутрішньо – схожі на їхню матір.

Але є й ті, хто хоче бачити у своїй дружині матір незалежно від того, чи схожа вона на їхню реальну рідну людину. Для них важлива її рольова модель, згідно з якою ця жінка піклуватиметься і опікуватиметься як мати рідна. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, яким потрібна дружина-мати.

Водолій

Водолії-чоловіки категорично не вміють брати на себе відповідальність за своє життя взагалі і події, що відбуваються в ньому, зокрема, воліючи перекладати її близьких людей. У цьому сенсі дружина-мама, яка візьме всі – і, насамперед, домашні – клопоти на себе, для них просто знахідка.

Терези

Терези, які зазнають неймовірних труднощів в ухваленні рішень, потребують того, щоб хтось усе – чи майже все – вирішував за них. Найкраще, щоб це була рідна дружина, тим більше, що представники знака часто обирають на цю роль лише авторитетних, а й мудрих дам.

Рак

Раки-чоловіки, скільки б років їм не виповнилося, у душі залишаються дітьми, тому вони потребують того, щоб хтось — нехай тільки вдома — дав їм таку можливість. Не дивно, що вони обирають за дружину жінок, які можуть оточити їх теплом, любов'ю та турботою.

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