Астрологиня назвала жінок, які одним поглядом збивають чоловіків із ніг

Жінки люблять справляти враження на чоловіків, ось тільки у всіх це вдається по-різному.

Дивлячись на одних, вони з глузуванням усміхнуться, іншим подивляться услід, з третіми заговорять, а, можливо, тут же призначать побачення. Але мрія кожної жінки справити на сильну стать незабутнє враження, що, звичайно ж, вдається далеко не всім. Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, які одним поглядом можуть збити чоловіка з ніг – зрозуміло, у переносному значенні слова.

Телець

Тельці, мабуть, найчуттєвіший знак зодіаку, сексуальність якого передається за допомогою флюїдів та феромонів, які вони розповсюджують довкола себе. Не відчути їх можуть тільки повністю відморожені чоловіки, яких, на щастя, небагато.

Скорпіон

Скорпіони – знак містичний, і на представників протилежної статі впливають відповідним – магічним – чином, пояснити це словами неможливо. Їм – у буквальному значенні слова – досить подивитися на чоловіка, і він піде за ними куди завгодно.

Риби

Риби мають романтичний ореол, який впливає на навколишніх представників сильної статі по-справжньому чарівним чином: вони зачаровують їх з першого погляду. Втім, і згодом – після тіснішого знайомства – вони нікого не розчаровують.

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