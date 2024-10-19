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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть жити із геніями

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які можуть жити із геніями

Прогноз астролога / Фото: Credits

Чоловік-геній, який через свої видатні здібності може стати багатим і знаменитим, – мрія якщо не всіх, то багатьох жінок.

Ось тільки подругою генія може стати не кожна – таке життя потребує певної частки самопожертви, що для сучасних представниць прекрасної статі найчастіше є неприйнятним. Астрологиня Людмила Булгакова назвала представниць зодіаку, які можуть жити із геніями.

Діва

Діви часто бувають «сірими кардиналами» – як у професійному, так і в особистому житті: залишаючись у тіні інших людей, вони просувають їх кар'єрними сходами, буквально змушуючи робити вчинки, які приведуть їх до успіху – залишається лише дотримуватися їхніх рекомендацій.

Рак

Раки не страждають від надмірно завищеної самооцінки, тому легко можуть поступитися своїм самолюбством заради людини, яку кохають. Вони легко можуть відійти в тінь, водночас присвятивши своє життя чужому таланту, допомагаючи йому пробитися і набути слави та грошей.

Водолій

Водолії як дружини особливо підходять людям творчим, які часто страждають від сумнівів — як у своїх діях, так і в собі самих. Представниці знака, які й самі мають креативні здібності, можуть не лише підтримати, а й підказати правильний хід.

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