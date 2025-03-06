Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють ставити перед собою мету

Але далеко не всі можуть визначити, що саме хочуть отримати внаслідок своєї діяльності, тому не можуть отримати бажаного. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють ставити перед собою мету.

Козоріг

Козороги, все життя яких – зрозуміло, з їхньої згоди – присвячено професійній діяльності, як правило, обирають найбільш значущі проєкти, ставлячи їх на перший план, а решту підпорядковуючи вирішенню другорядних – допоміжних – питань.

Діва

Діви маю гострий аналітичний розум, завдяки якому їм вдається відсікати – у буквальному значенні слова – все неважливе і другорядне, зупиняючись водночас на найважливішому – і, що важливо, перспективнішому завданні, досягнення якого підносить їх над колегами.

Лев

Леви віддають перевагу грандіозним завданням, вважаючи, що дрібницями їм займатися не за статусом. Ну а оскільки саме такі проєкти, як правило, виявляються і найсерйознішими та найзначнішими, представники знака виграють у будь-якій ситуації.

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