Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які люблять загадкових жінок

Прийнято вважати, що у жінці має бути загадка, але багато чоловіків задовольняються її відсутністю.

Проте є серед сильної статі й такі, хто не заспокоїться, доки не відшукає найзагадковішу з усіх таємничих незнайомок. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, які вважають, що у жінці має бути загадка.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії і самі не проти здатися загадковими, у всякому разі, оточенню часто досить важко зрозуміти мотивацію їхніх вчинків, а вже про те, щоб прочитати їхні думки, і мови не може бути. Не дивно, що й пару вони шукають собі подібну: дивовижну, загадкову, таємничу, про яку оточення думає, що вона трохи "з привітом". Але представникам знака саме така супутниця життя і потрібна: у ній вони бачать свого двійника, а з розумною людиною так приємно поговорити.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни звикли брати фортеці – особисті, зокрема – штурмом, але, на жаль, у такому разі вони дуже швидко втрачають до них інтерес. Але варто їм натрапити на перешкоду у вигляді таємниці, як вони зупиняються, як укопані, і витрачають багато сил і часу на те, щоб розгадати цей ребус. Чим більше часу йде цей процес, тим більше вони закохуються в об'єкт своєї уваги. Зрештою, так і не розгадавши загадку найтаємничішої в їхньому житті жінки, вони пов'язують із нею свою долю.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки-чоловіки люблять будь-які загадки – від розгадування ребусів, кросвордів та детективних романів до незрозумілих їм людей, і насамперед – представниць прекрасної статі. Такі жінки дозволяють чоловікам знака мріяти про них перед сном і на роботі, а фантазій у них, як правило, багато. Супутниця життя, яку вони знають як свої п'ять пальців, навряд чи викличе у представників знака такий інтерес, так що їхню пристрасть до жінок, які мають якусь таємницю, годі викоренити.

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