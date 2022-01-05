Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які мають золоті руки

В наш час для будь-якої роботи можна знайти спеціально навчених людей, які вирішать будь-яку побутову проблему швидко та якісно.

Проте бувають випадки, коли виправити становище – скажімо, полагодити праску або вирівняти карниз, що покосився, необхідно швидко, не чекаючи на прихід чоловіка на годину. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловічі знаки Зодіаку, здатні впоратися з будь-яким завданням такого роду – тобто тих, хто має золоті руки.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці в рейтингу найвправніших чоловіків зодіаку посідають почесне перше місце – вони здатні полагодити все, що може поламатися, від дверцят шафи до інопланетного пепелацу. Причому у них, завдяки їхній рідкісній запасливості, знайдеться не лише точна схема будь-якого пристрою, але й необхідні запчастини. Головне, після кожного трудового "подвигу" не забувати хвалити свого героя, тоді він здатен буде зрушити гори, іноді – у прямому значенні слова.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, як найбільш домовитий і господарський знак зодіаку, ремонтують що-небудь у крайньому разі – зазвичай вони просто не допускають поломок. Вони уважно стежать за речами, які знаходяться в будинку – меблями і побутовими приладами, і вчасно вживають необхідних заходів: ремонтують, замінюють запчастини, підфарбовують і підмазують. Тому все, що має служити господарям будинку та справно функціонувати, у них завжди знаходиться в ідеальному стані. Якщо ж раптом щось зламається, вони обов'язково полагодять.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, незважаючи на вишуканість та бездоганність їхнього зовнішнього вигляду – важко уявити цих "лондонських денді" з молотком у руках – з робочими інструментами, як то кажуть, на "ти". Вони легко можуть не лише забити цвях, а й відремонтувати досить складний побутовий прилад, наприклад, холодильник. Щоправда, роблять вони це у виняткових випадках: якщо з якоїсь причини неможливо викликати справжнього майстра, все ж ремонт – не найкраще заняття для джентльменів, якими вони є.

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