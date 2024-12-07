Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які найчастіше залишаються холостяками

Кажуть, що гарних чоловіків прибирають до рук ще в дитсадковому віці, і найчастіше це справді так.

Але трапляється, що гідні заздрості – у всіх сенсах – наречені, незважаючи на всі зусилля жінок, які перебувають поряд з ними, не поспішають під вінець, і на те є свої причини. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, які найчастіше залишаються холостяками.

Діва

Дівам, що вирізняються страшенною педантичністю, необхідно, щоб у будинку був ідеальний лад, а всі речі в ньому були розкладені, розвішані та розставлені за ранжируванням. Не будь-яка жінка зможе відповідати таким вимогам, ось чоловіки знака і не поспішають надовго пускати до своєї оселі ту, яка може внести до неї хаос.

Водолій

Водолії-чоловіки, навпаки, дуже бояться, що якась особа жіночої статі порушить творчий хаос, у якому вони перебувають. На шлюбні пута вони найчастіше погоджуються в тому разі, якщо претендентка на їхню руку і серце дотримується їхніх поглядів на стосунки та побут, і не стане примушувати їх до порядку та дисципліни.

Терези

Терези, як відомо, найхиткіший знак зодіакального кола, представники якого часто не знають, чого вони хочуть – зокрема й від стосунків із близькою людиною. Ну, а оскільки вони не розуміють, на якій основі потрібно будувати сім'ю, укладання шлюбу відкладається у них на невизначений термін, часом – назавжди.

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