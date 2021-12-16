Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які ніколи не підуть із сім'ї

Кожна жінка, виходячи заміж, мріє про те, щоб її сімейне життя було щасливим і тривало все життя.

На жаль, ця місія виявляється здійсненною далеко не у всіх, інакше не було б стільки розлучень. Але є чоловіки, про яких можна сказати: "Чоловік ваш – рідкісний сім'янин". Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, які ніколи не підуть із сім'ї.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – сімейний знак, тому бережуть родинне вогнище за замовчуванням – на підсвідомому рівні. Тільки у своєму будинку вони почуваються впевнено, тому ховаються у своїй "мушлі" від життєвих бур та негараздів, а домівники є для представників знака головними в їхньому житті людьми, тільки їм вони можуть довірити всі свої секрети та переживання. Навіть із відходом із стосунків пристрасті вони вважають другу половинку головною людиною у своєму житті, тому ніколи не розлучаться з нею з власної волі, а якщо стане зовсім несила, заведуть коханку.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви у сімейному житті керуються принципом "від добра добра не шукають": простіше кажучи, навіщо летіти на Таїті, якщо "нас і тут непогано годують". Усьому "виною" їхня практичність і розважливість: навіть будучи засліпленими пристрастю, вони добре розуміють, що відхід із сім'ї пов'язаний з незручностями і втратами, зокрема й матеріальними — витрати в таких випадках мають бути чималі. До того ж доведеться звикати до нового способу життя, інших побутових умов, які, навіть покращуючись, спричинять стрес, а головне, пристосовуватися до існування поряд з іншою людиною, що може виявитися непростим завданням.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, навіть будучи закоханими в когось "на стороні", надто ледачі, щоби все кинути і пуститися в романтичні пригоди. Для цього потрібно зробити масу зайвих рухів тіла, змінивши своє життя корінним чином, але смушок водночас, на їхній погляд, не вартий вичинки. А як же добре налагоджений та обладнаний побут, який дає представникам знака найголовніше у їхньому житті – комфорт, який є незмінним супутником їхнього життя? Аж раптом у новій сім'ї їм не зможуть забезпечити гідний його рівень? Ні, вони залишаться на своєму місці, тим більше, що це ніяк не заважає численним романам.

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