Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які є маміями

Кожній жінці хочеться вийти заміж за справжнього чоловіка – принаймні такого, якими їх показують у кіно або описують у романах.

Але не всі чоловіки вписуються в канони героїв творів мистецтва, серед них зустрічаються і ті, кого прийнято називати маміями. Вони потребують піклування та опіки з боку слабкої статі, тому обирають як супутницю життя сильних жінок. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, яких прийнято називати маміями.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – знак інфантильний, тому вони у будь-якому віці почуваються дітьми, яким потрібна турбота та опіка. Від кого вони можуть її одержати? Насамперед від мами, до якої прив'язані до сивого волосся. Втім, це не означає, що вони не одружуються – до того ж найчастіше роблять це у досить молодому віці. Але і як дружину вони шукатимуть "матір" – жінку, яка виявиться невибагливою, але водночас оточить турботою та увагою або, навпаки, візьме у лабети, не даючи зробити крок праворуч чи ліворуч.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – особливо ті з них, кого їхні мами в дитинстві безбожно пестили (найчастіше вони вирощували своїх синів на самоті) – і від інших жінок очікують відповідного ставлення, не дивно, що це вкрай рідко вдається, ось вони і міняють їх, як рукавички. А в перервах повертаються до мами, щоб зализати рани та отримати все те, чого їм не додає життя та претендентки на їхню руку та серце. Якщо на шляху такого чоловіка зустрінеться подоба його мами – жінка, яка виконуватиме всі його примхи, він заспокоїться та отримає масу задоволення від сімейного життя.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раків мати – головна жінка у житті. Так, представники цього найбільш сімейного у всьому зодіаку знака дуже люблять дружину, яка, як правило, у їхньому житті буває однією-єдиною, і дочок, яких просто обожнюють, але мати для них – святе, у прямому розумінні слова. Вони лослухаються до кожного її слова, не заперечуючи і не сперечаючись, і завжди дотримуються її порад і рекомендацій. І навіть коли їхня мати йде в інший світ, вони продовжують "радитися" з нею, ніби вона жива, і думають, як вона вчинила б у тій чи тій ситуації.

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