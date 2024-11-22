Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які зраджуватимуть навіть у найщасливіших стосунках

Вважають, що, якщо чоловік зраджує, у цьому обов'язково винна дружина — вона не змогла дати йому того, чого він шукає на стороні.

Треба визнати, що частка істини в такому твердженні є, але це далеко не вся правда про внутрішньосімейні стосунки. Трапляється, що чоловіки зраджують дружин, яких можна назвати ідеальними абсолютно у всіх сферах, тому що справа в таких випадках не в жінці, а в самому чоловікові. Астрологиня Людмила Булгакова назвала чоловіків зодіаку, які зраджуватимуть навіть у найщасливіших стосунках.

Терези

Терези ніколи не бувають до кінця впевнені, що вони обрали справді ту єдину, яку шукали все життя. Варто з'явитися на горизонті іншій – як їм здається, більш гідній, – кандидатці, як вони біжать за нею, але розчарувавшись знову повертаються в сім'ю.

Близнята

Близнята, незважаючи на легкість у спілкуванні та вміння зачарувати будь-яку жінку, часто сумніваються у своїх чоловічих чарах, тому за допомогою кожного нового зв'язку підвищують самооцінку. Водночас вони не бачать у своїй поведінці нічого поганого, оскільки не прагнуть розлучення.

Скорпіон

Скорпіони – найчуттєвіший знак зодіаку, тому вони ніколи не втрачають нагоди спробувати в цьому сенсі щось нове – а раптом цього разу їм доведеться випробувати щось таке, чого раніше ніколи не було? В результаті у них збирається ціла «колекція» захоплень та відчуттів.

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