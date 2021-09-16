Астрологиня назвала чотири знаки зодіаку, які розбагатіють цієї осені

Прийнято вважати, що осінь — пора підбиття підсумків, зокрема і фінансових.

Однак це не означає, що цей час року не принесе нових грошових надходжень — навпаки, новий сезон, що починається від вересня, прекрасний час для нових — солідних — заробітків. Які знаки зодіаку розбагатіють цієї осені, розповіла астрологиня Людмила Булгакова.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам можуть запропонувати показати майстер-клас, виконавши роботу, з якою не впорався хтось із їхніх колег. Оскільки спочатку вони будуть коливатися, зірки рекомендують їм прорахувати всі за і проти і, незважаючи на деякі сумніви, погодитися. Це не тільки підвищить їхній професійний авторитет як у колективі, в якому вони працюють, так і за його межами, а й дозволить непогано заробити: розкривши очі начальству на свої таланти і здібності, представники знака цілком можуть розраховувати на підвищення заробітної плати.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези протягом всієї осені в матеріальному плані будуть почуватися на рідкість стабільно і впевнено: мало того, що гроші з основного джерела будуть приходити в повному обсязі і в точно призначений час, без затримок, так у них з'являться ще й додаткові джерела доходу — гідний і добре оплачуваний підробіток. Рівень добробуту виявиться настільки високим, що представники знака зможуть дозволити собі покупки, про які ще влітку могли тільки мріяти, так що не варто відмовлятися від так званої "халтури" — вона виявиться прибутковою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам зірки обіцяють перехід на нову роботу, яка виявиться для них вигідною з усіх боків. По-перше, справа, яким їм належить зайнятися, виявиться на рідкість цікавою — швидше за все, представники знака все життя мріяли зайнятися чимось подібним, але все якось не складалося, тепер же зірки на небі зійдуться відповідним чином. По-друге, зарплата, на яку вони зможуть розраховувати, може бути на порядок вище тієї, яку вони отримували на попередньому місці роботи. Отримувати хороші гроші за улюблену справу — що може бути краще!

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям грошовий талан усміхнеться не одразу — їм доведеться майже всю осінь працювати на досягнення професійних успіхів, зате результат буде того вартий. Схоже, їм вдасться створити справжній витвір мистецтва — наприклад, написати картину або скласти захопливий роман. Велика ймовірність того, що на їхнє наступне творіння з ними укладуть контракт на таку суму, про яку представники знака ще кілька місяців тому і мріяти не могли. У цій ситуації їм важливо не зупинятися, а працювати не покладаючи рук — так вони зможуть досягти неймовірних фінансових вершин.

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