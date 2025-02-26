Астрологиня назвала головних довгожителів зодіаку

Про те, чи добре це – жити довго, а, можливо, і вічно, сперечаються стільки, скільки існує саме людство.

Хтось вважає, що довге життя – благо, а хтось, що зло, тому йти треба вчасно. Що б там не сталося, тривалість нашого життя залежить не від нас – чи не лише від нас – і дата народження відіграє у цьому сенсі не останню роль. Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних довгожителів зодіаку.

Діва

Дів вирізняє дисциплінованість у всьому – від розпорядку дня до раціону, до того ж вони – фанати чистоти, яка, як відомо, є запорукою здоров'я. А воно – найголовніша умова довголіття. Не дивно, що представники цього знака живуть довше за інших, до того ж, іноді вони можуть здатися воістину безсмертними.

Стрілець

Стрільців справедливо вважати головними філософами зодіаку, а для такого світогляду необхідний неабиякий життєвий досвід. Важко сказати, що тут первинне, а що – вторинне: тривалість життя представників знака чи їхній філософський погляд на світ, – але живуть вони справді довше за інших.

Телець

Тельці дуже люблять життя, і це, незважаючи на притаманні їм шкідливі звички – наприклад, пристрасть до смачної, але м'яко кажучи, не корисної їжі, дозволяє їм ставити рекорди довголіття. Навколишні можуть лише дивуватися з того, що представники цього – який зневажає ЗСЖ – знака, обганяють його адептів за довголіттям.

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