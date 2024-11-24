Астрологиня назвала головних нарцисів серед знаків зодіаку

Любов до себе тією чи іншою мірою властива кожному з нас, але існують і ті, хто сам від себе божеволіє – в буквальному сенсі цього слова.

Таких людей заведено називати нарцисами і, як відомо, вони цілковито позбавлені самокритичності та можливості дивитися на власну персону реально, а також не помічають за собою недоліків – самі лише суцільні чесноти. Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних нарцисів за знаком зодіаку.

Діва

Діви впевнені, що вони є вінцем творіння, а отже, нікого кращого мати-природа – і їхні батьки – на світ не народжуваии. І все б нічого, але самозакоханість поєднується у них з деякою часткою зневаги до людей навколо, яких вони вважають не такими досконалими, а це, м'яко кажучи, недобре.

Лев

Леви, хоча вони і вважають себе чарівними, в цьому сенсі цілком безневинні – ніхто з навколишніх від їхньої самовпевненості – й самозакоханості – не страждає. Щоправда, і переконати їх у тому, що вони не такі вже бездоганні, нікому не вдасться – не варто й намагатися.

Водолій

Водолії не носяться зі своєю зарозумілістю як дурень з писаною торбою, та якщо з'ясується, що хтось не вважає їх ідеальними в усіх розуміннях, вони щиро здивуються: як таке може бути? Переконання у власній винятковості сидить у них настільки глибоко, що вони його не помічають.

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