Астрологиня назвала головних знецінювачів серед знаків зодіаку

Ми часто потребуємо того, щоб нас підтримали в найрізноманітніших життєвих обставинах.

А у відповідь отримуємо знецінення своїх досягнень, якими за правом пишаємося, що викликає у нас справедливу образу. Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних знецінювачів зодіаку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, не в образу їм буде сказано, є головними знеціновачами зодіакального кола. Їм не хочеться нічим хвалитися, оскільки вони тут же скажуть щось неприємне — нібито обіллють відром холодної води. Так, якщо ви скажете їм, що сьогодні виконали роботу на енну суму грошей, вони тут же відзначать: «Ти спочатку отримай їх, а потім розповідай про свої досягнення!» Чи варто говорити, що після таких слів настрій різко падає, і ділитися своїми досягненнями з представниками цього знака вже не хочеться.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби знецінюють будь-які досягнення інших людей, ставлячи під сумнів їхню можливість зробити ту чи ту дію. Про що б ви їм не повідомили, їхнім улюбленим виразом є відома приказка «Дай бог нашому теляті вовка з'їсти». Співрозмовник в такому разі почуватиметься приниженим і засмученим, а представникам знака, схоже, тільки того й треба — їхня самооцінка на тлі того, кого вони образили, стрімко зростає. Втім, найчастіше вони роблять це без будь-якої конкретної мети — просто зі шкідливості.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці знецінюють чужі досягнення за допомогою властивого їм почуття гумору, яке інколи може бути дуже злим. Треба визнати, що роблять вони це далеко не завжди, а тільки в тому разі, якщо у них поганий настрій. Найчастіше представники знака навмисно намагаються зачепити того, з ким «жартують» таким чином, щоб трохи підняти власний стан духу, який залишає бажати кращого. Втім, справедливості заради треба сказати, що іноді вони жартують тому, що їхній «гумор» дійсно здається їм смішним.

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