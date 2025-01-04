Астрологиня назвала головних розлучниць зодіаку

Особисте щастя кожна із нас будує на свій лад, і принцип, за яким ми вибираємо кохану людину, теж у всіх свій.

Для одних зв'язок із людиною, яка перебуває у шлюбі чи тривалих стосунків, категоричне табу, інші не звертають на цей факт жодної уваги: якщо їм сподобався чужий чоловік, вони не визнають його сімейний статус серйозною перешкодою і «візьмуть» те, що вважають своїм. Астрологиня Людмила Булгакова назвала головних розлучниць зодіаку.

Водолій

Водолії не морочаться на тему статусу людини, з якою зустрічаються, – для них важливо, як складаються стосунки між ними, а все інше значення не має. Якщо їм скажуть, що зустрічатися з одруженим недобре, вони щиро здивуються: а це взагалі до чого?

Риби

Риби чудово розуміють, що руйнувати чуже щастя для того, щоб побудувати на ньому своє, не варто, але впевнені: вони мають право домагатися своєї мети – у цьому разі, особистого щастя – за будь-яку ціну, та й способи, які вони водночас застосовують, можуть бути різними.

Рак

Раки, дізнавшись, що людина, на яку вони поклали око, вже перебуває у стосунках, жахливо переживають, і навіть намагаються з нею розійтися, але потім заспокоюються і опановують себе. Найважливіше для них – сім'я, а як вони її створять, якщо комусь віддадуть те, що вже вважали своїм?

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