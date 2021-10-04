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Астрологиня назвала найкращих коханців серед знаків зодіаку

Астрологиня назвала найкращих коханців серед знаків зодіаку

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Погодьтеся, часто вибір коханців стає справою випадку.

Закохуючись, ми хочемо саме цю людину бачити своїм інтимним партнером, не запитуючи у нього водночас паспортні дані і, вже тим більше, знак зодіаку. Проте, серед представників одних знаків більше хороших коханців, а серед інших — менше. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкращих коханців зодіаку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони за правом вважаються найкращими коханцями зодіаку —  водночас, стосується це не тільки їхніх сексуальних талантів, а й мистецтва спокушання. Іноді здається, що вони могли б — у разі необхідності — написати порадник із колекціонування жіночих сердець, адже важко знайти пані, яка могла б перед ними встояти. У всякому разі, ті, в чиєму списку трофеїв є коханець-Скорпіон, можуть підтвердити: від роману з ним незабутні враження зберігаються на все життя.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки підкорюють своїх коханих рідкісним поєднанням сором'язливості і нахабства, які, будучи пущеними в хід одночасно, справляють на жінок незабутнє враження — наприклад, як морозиво з гарячим шоколадом. Спілкуючись, вони справляють враження рідкісних скромників, але, опинившись в ліжку, залишаються такими тільки в тому разі, якщо вони перебувають там самі — в іншому разі треба бути готовим до сміливих — і навіть відчайдушних — вчинків з їхнього боку.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці беруть любовні фортеці повним самозреченням: в сексуальних взаєминах вони — по-перше, та й по-друге теж — думають про свою партнерку, і тільки по-третє — про самих себе. Таке ставлення важко не оцінити, та й результат воно, як правило, дає хороший: партнерки від представників знака втратили розум. Втім, треба віддати їм належне: Тельці не тільки вмілі, а й витривалі коханці, які не знають втоми в інтимних заняттях, що теж додає бали в скарбничку їхньої привабливості.

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