Астрологиня назвала найм'якших жінок за знаком зодіаку

Багато хто з нас упевнений, що жіночність і м'якість – слова-синоніми, а отже, ці якості мають усі жінки.

Вони будуть здивовані, дізнавшись, що насправді м'яких – йдеться про характер – представниць прекрасної статі не так багато, як нам здається, навпаки – вони зустрічаються доволі рідко, особливо в наш час, коли виявляти м'якість собі дорожче – надто багато охочих цим скористатися. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найм'якших жінок зодіаку.

Рак

Раки – найніжніші й найдобріші, а отже, найм'якші представниці зодіаку. Їм дуже часто, як-то кажуть, сідають на голову, звертаючись з проханнями, на які вони не можуть відповісти відмовою – не дивно, що вони зрештою звикають жертвувати собою.

Риби

Риби – наймилосердніший знак зодіаку, представники якого шкодують геть усіх – від безпритульних тварин до людей, які здаються їм беззахисними. І якщо перші не зловживають добротою і м'якістю представників знака, то другі роблять це дуже часто.

Терези

Терези, про яких астрологи кажуть, що у них "залізні руки в оксамитових рукавичках", демонструють свою м'якість і поступливість до певного часу. Якщо вони бачать, що ними безсоромно користуються, то цілком можуть продемонструвати жорсткість, що стає відкриттям для їхнього оточення.

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