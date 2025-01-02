Астрологиня назвала найбільш нахабні та безцеремонні знаки зодіаку

Як відомо, нахабство – друге щастя: з тим, що така якість часто допомагає в різних життєвих ситуаціях, ніхто сперечатися не стане.

Ось тільки притаманне вонно далеко не всім: комусь незручно його виявляти, хтось вважає, що такий стиль поведінки говорить про відсутність виховання. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш нахабні та безцеремонні знаки зодіаку.

Телець

Тельці – як і їхній тотем, що дав назву знакові, – завжди діють пробоєм: той факт, що вони таким чином змітають усе – і всіх – на своєму шляху, їх абсолютно не хвилює. Що ж, свого вони в такому разі домагаються, але збоку мають не найкращий вигляд.

Овен

Овни не вважають нахабство і безцеремонність чимось соромітним — на їхній погляд, хто перший дійшов до поставленої мети, той і герой. Треба визнати, що представники знака часто приходять до фінішу першими, залишаючи за спиною конкурентів-суперників, яких вони розштовхують ліктями.

Лев

У Левів нахабство набуває своєрідної форми: вони не йдуть пробоєм і не відтісняють тих, хто стоїть на дорозі, а просто приходять і беруть те, що їм треба, – вони впевнені, що – відповідно до свого царського походження – мають на це повне право, навіть не намагайтеся їх переконати.

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