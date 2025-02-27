Астрологиня назвала найбезтурботніші знаки зодіаку

Але безтурботність – теж не найкращий спосіб ставитися до подій, що відбуваються з нами, оскільки це несе в собі певну небезпеку: недооцінивши якісь фактори винятково через власну легковажність, можна потрапити в неприємну ситуацію. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбезтурботніші знаки зодіаку.

Водолій

Водоліїв, мабуть, можна назвати легковажними представниками зодіаку, але не варто поспішати з висновками, припускаючи, що ця якість характеру їх негативно характеризує. Річ у тому, що йдеться про найбільш творчий знак: коли вони обмірковують нову ідею, навколишній світ для них просто не існує.

Близнята

Близнята намагаються встигнути одразу в кількох – найчастіше, протилежних – напрямах, що є досить проблематичним для всіх, і вони в цьому сенсі – не виняток. Природно, що це призводить до неуважності, а отже, щось представники знака упускають, а на щось – не звертають уваги, вважаючи, що піде і так.

Терези

Терези, ухвалюючи те чи те – найчастіше, дуже важливе – рішення, не завжди можуть визначитися, чому саме їм варто віддати перевагу – в який бік схилитися. В результаті, втомившись від коливань, вони ухвалюють перше-ліпше, яке необов'язково виявляється правильним, через що їх часто і вважають легковажними.

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