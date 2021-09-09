Астрологиня назвала найчесніші знаки зодіаку

Чесність — гідна хвали властивість характеру, але вона, на жаль, властива далеко не всім.

Хтось чесний більшою мірою, хтось — меншою. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найчесніші знаки зодіаку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, можливо, і самі не раді тому, що постійно говорять правду — погодьтеся, іноді непогано і збрехати, але, перш ніж вони встигають подумати, що їм сказати, язик вже необережно вибовкує всі їхні таємниці. До того ж, у представників цього знака таке поняття про порядність, яке не дозволяє їм брехати. Втім, це їм і не вдається — сказавши неправду, вони обов'язково потраплять в ситуацію, за якої все вийде назовні, і будуть почуватися ніяково.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, як відомо, царі зодіаку, а де ви бачили, щоб благородні особи брехали — це їм якось не за рангом. Тому представники знака не стануть обдурювати інших, навіть якщо в цьому буде необхідність, тому в більшості випадків їм можна вірити на слово — не підведуть. Втім, і з ними не варто хитрувати — вони відчують, що їм брешуть, і їхньому обуренню не буде меж — вони хочуть, щоб з ними поводилися так само, як поводяться з іншими вони самі.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам не до вподоби брехня — цей вогненний знак вважає нижче своєї гідності обдурювати інших людей. Незважаючи на вибухонебезпечність свого характеру, вони, швидше за промовчать, ніж скажуть неправду, тому їм можна довіряти у всіх життєвих ситуаціях. Однак слід пам'ятати, що представники цього знака вкрай негативно ставляться до чужої брехні, тому не варто і намагатися — наслідки такого вчинку, тільки-но вони запідозрять, що їх ошукують, можуть бути вкрай непередбачуваними.

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