Астрологиня назвала найчесніші знаки зодіаку

Спілкуючись з людьми, що оточують нас, ми дуже хочемо, щоб нас не обдурювали, хоча вдається це не завжди.

Тим не менш, у зодіакальному колі є знаки, про які можна сказати, що вони патологічно чесні – просто ці люди народилися такими, чому, можливо, й самі далеко не завжди раді, зате оточення може бути в них впевненим. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найчесніші знаки зодіаку.

Стрілець

Стрільці чесні через свої лінощі і дурість — їм не вистачає ні вигадки, щоб скласти більш-менш прийнятну брехню, ні вміння — і бажання — її запам'ятати. Кілька разів упіймавшись на ошуканстві, вони вирішують, що краще говорити правду, – принаймні це не так клопітно.

Рак

Раки живуть із переконанням, що брехати – негарно і непорядно, до того ж, на їхній погляд, брехнею людину можна образити, а їм це дуже не хочеться. Щоправда, іноді в їхньому житті все трапляється навпаки – вони бояться образити людину правдою, але й у такому разі не брешуть – просто мовчать.

Козоріг

Козороги не брешуть… через вигоду: прорахувавши всі «за» та «проти», вони розуміють, що правду говорити зручніше для справи, а цей показник для представників цього знака є визначальним. Для них найважливіше – ділові взаємини, а будувати їх на брехні – собі дорожче.

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